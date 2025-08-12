Avanzan las obras del Paseo de la Fe en Córdoba al 60
La Municipalidad continúa con las obras que tienen como objetivo completar el Paseo de la Fe en Deán Funes/Córdoba desde Belgrano hasta Alvarado, y de esta manera todo el circuito establecido en el casco histórico.
La obra comprende dos etapas; la primera en la calle Deán Funes entre España y Caseros y la segunda en la calle Córdoba entre Caseros y Alvarado.
En la primera etapa se están ultimando los trabajos en las veredas; mientras que en la segunda etapa se retomaron las obras, en primer lugar, con tareas de excavación para el recambio de cloacas y red de aguas.
Una vez culminado este trabajo se podrá avanzar con las obras de ensanchamiento de la calzada, adoquinado y ampliación de veredas.
Es por ello que, los conductores deben tener en cuenta los cortes existentes en la calle Deán Funes/Córdoba, evitando la zona para prevenir congestionamientos; principalmente en horario pico.