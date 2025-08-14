Un violento asalto se registró en un kiosco del barrio Santa Lucía

Un violento asalto a mano armada conmocionó a los vecinos del barrio Santa Lucía, en la zona oeste baja de la capital salteña.

El hecho ocurrió en un kiosco, ubicado sobre calle Santa Catalina, donde dos delincuentes encapuchados ingresaron portando un arma de fuego y un cuchillo, efectuaron tres disparos y apuñalaron a una persona.

Uno de los asaltantes tomó como rehén a una niña, lo que generó la intervención inmediata de sus familiares, quienes se encontraban dentro del comercio y debieron enfrentar a los delincuentes para protegerla.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, y son los vecinos quienes se encuentran preocupados por esta situación ya que mencionaron que el kiosco queda a metros de la comisaría 7ma se encuentra a pocos metros del lugar.