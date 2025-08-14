Salta suma campeones en los Juegos Evita

LocalesHace 5 horas Por Prensa
Se disputaron las finales provinciales de futsal, voley indoor y voley de playa. Los equipos ganadores representarán a Salta en la competencia nacional que se realizará en Mar del Plata.
103252-salta-suma-campeones-en-los-juegos-evita

Continúan las definiciones en los Juegos Evita, en su etapa provincial. Esta semana se disputaron las finales en las disciplinas futsal, voley indor y beach voley, tanto en damas como en varones. De las finales participaron los cuatro mejores equipos de la provincia que se clasificaron luego de superar las etapas municipales y zonales.

Cada uno de los equipos que se consagraron campeones provinciales viajarán a Mar del Plata para representar a Salta en los Juegos Nacionales Evita, a disputarse del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Los Juegos Evita están destinados a jóvenes de 12 a 17 años. Se compite en 29 disciplinas deportivas. Se trata de un programa de fortalecimiento del deporte formativo y la educación física, pero también una plataforma para la educación de valores.

Los campeones

Futsal Femenino sub 16

Campeón: Central Norte - Salta capital

Futsal Masculino sub 16

Campeón: Barrio Miguel Ortiz - Salta capital

Voley Indor Femenino sub 15

Campeón: Gimnasia y Tiro - Salta capital
Voley Indor Masculino sub 15

Campeón: CEF - Salta capital

Voley de Playa Femenino sub 16

Campeón: CEF - Salta capital

Voley de Playa Masculino sub 16

Campeón: Gimnasia y Tiro - Salta capital

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Prensa

banner-wapp2

Te puede interesar

Te puede interesar