Salta suma campeones en los Juegos Evita

Se disputaron las finales provinciales de futsal, voley indoor y voley de playa. Los equipos ganadores representarán a Salta en la competencia nacional que se realizará en Mar del Plata.

Continúan las definiciones en los Juegos Evita, en su etapa provincial. Esta semana se disputaron las finales en las disciplinas futsal, voley indor y beach voley, tanto en damas como en varones. De las finales participaron los cuatro mejores equipos de la provincia que se clasificaron luego de superar las etapas municipales y zonales.

Cada uno de los equipos que se consagraron campeones provinciales viajarán a Mar del Plata para representar a Salta en los Juegos Nacionales Evita, a disputarse del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Los Juegos Evita están destinados a jóvenes de 12 a 17 años. Se compite en 29 disciplinas deportivas. Se trata de un programa de fortalecimiento del deporte formativo y la educación física, pero también una plataforma para la educación de valores.

Los campeones

Futsal Femenino sub 16

Campeón: Central Norte - Salta capital

Futsal Masculino sub 16

Campeón: Barrio Miguel Ortiz - Salta capital

Voley Indor Femenino sub 15

Campeón: Gimnasia y Tiro - Salta capital

Voley Indor Masculino sub 15

Campeón: CEF - Salta capital

Voley de Playa Femenino sub 16

Campeón: CEF - Salta capital

Voley de Playa Masculino sub 16

Campeón: Gimnasia y Tiro - Salta capital

