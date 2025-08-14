Salta suma campeones en los Juegos Evita
Continúan las definiciones en los Juegos Evita, en su etapa provincial. Esta semana se disputaron las finales en las disciplinas futsal, voley indor y beach voley, tanto en damas como en varones. De las finales participaron los cuatro mejores equipos de la provincia que se clasificaron luego de superar las etapas municipales y zonales.
Cada uno de los equipos que se consagraron campeones provinciales viajarán a Mar del Plata para representar a Salta en los Juegos Nacionales Evita, a disputarse del 29 de septiembre al 4 de octubre.
Los Juegos Evita están destinados a jóvenes de 12 a 17 años. Se compite en 29 disciplinas deportivas. Se trata de un programa de fortalecimiento del deporte formativo y la educación física, pero también una plataforma para la educación de valores.
Los campeones
Futsal Femenino sub 16
Campeón: Central Norte - Salta capital
Futsal Masculino sub 16
Campeón: Barrio Miguel Ortiz - Salta capital
Voley Indor Femenino sub 15
Campeón: Gimnasia y Tiro - Salta capital
Voley Indor Masculino sub 15
Campeón: CEF - Salta capital
Voley de Playa Femenino sub 16
Campeón: CEF - Salta capital
Voley de Playa Masculino sub 16
Campeón: Gimnasia y Tiro - Salta capital
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación