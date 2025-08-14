Las dependencias del IPS permanecerán cerradas por el feriado

El Instituto Provincial de Salud de Salta comunica a sus afiliados que con motivos de los feriados del vienes 15 de agosto (día no laborable con fines turísticos) y domingo 17 de agosto (Paso a la inmortalidad del General José de San Martín) la sede central y las dependencias permanecerán cerradas.

El Instituto Provincial de Salud de Salta comunica a sus afiliados que con motivos de los feriados del vienes 15 de agosto (día no laborable con fines turísticos) y domingo 17 de agosto (Paso a la inmortalidad del General José de San Martín), atención se desarrollará de la siguiente manera:

Sede Central y delegaciones: Permanecerán cerradas.

Farmacia IPS: Atención exclusiva para urgencias, en Av. Belgrano 944, de 9:00 a 14:00 horas.

Atención médica online; Disponible de 8:00 a 18:00 horas. (Excepto del domingo 17).

Bonos de consulta: Quienes aún poseen bonos de consulota en papel podrán utilizarlos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Credencial Digital: Se recomienda descargarla desde Play Store o Apple Store.

Consultas sobre Credencial Digital: Vía mensajes de WhatsApp: 3874060106

Urgencias y Emergencias las 24 horas - Centro Operativo (teléfono gratuito9: 0800-777-4777 (No brinda información sobre la credencial digital) / Líneas fijas: 4323144 - 4323199 - 4323115