Comenzó la obra de hormigonado y recuperación de calzada en Corrientes al 800

Los trabajos consisten en la remoción de las placas dañadas producto del uso, las filtraciones de agua y las raíces de los árboles. Finalmente, se podrá colocar el nuevo hormigón. El corte permanecerá por 30 días aproximadamente.

La Municipalidad inició los trabajos de recuperación de la calzada en la calle Corrientes al 800, más precisamente entre Ituzaingó y Pellegrini, donde la misma presentaba severos daños que dificultan la normal circulación vehicular.

Dante Colombo, coordinador general de Obras Públicas, explicó que “se trata de una de las arterías más utilizadas en el macrocentro para quienes buscan llegar al microcentro y conectarse con las zonas oeste y norte de la ciudad”.

“La misma se encontraba en muy mal estado producto del uso, las filtraciones de agua y de las raíces de los árboles que fueron generando roturas y levantamientos de las placas de hormigón”, detalló el funcionario.

En primera instancia, se hará la remoción de la losas afectadas y podas de las raíces de los árboles; una vez concretada estas acciones se procederá a la reconstrucción del paquete estructural mediante enripiado y nivelado.

Finalmente, se podrá iniciar con la colocación del nuevo hormigón, que demandará alrededor de 20 días de fraguado para su habilitación.

Mientras tanto, el tránsito se encuentra totalmente cortado por lo que se solicita a los conductores respetar las señalizaciones y utilizar vías alternativas.