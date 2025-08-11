En el CIC de Unión y Solidaridad se brinda asesoramiento laboral

En el marco de la descentralización de los servicios de la Municipalidad, se brindará asesoramiento laboral a los vecinos en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y en diferentes espacios barriales.

La propuesta incluirá, primeramente, dos puntos de atención, en zona norte en el CIC de Unión y en zona sudeste en el CIC de Solidaridad.

Los agentes municipales brindarán herramientas de mentorías laborales para las estrategias de búsqueda de empleo, armado de CV (Currículum Vitae), simulacros de entrevistas, servicio de LinkedIn y otros.

El servicio se dispondrá en el horario de 10 a 12 hs. en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Unión y Solidaridad.

Lunes: CIC de Unión

Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.

Miércoles: CIC de Solidaridad

Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad

Se recuerda a los vecinos, que la atención será por orden de llegada y totalmente gratuita