Por medio de la Agencia Salta Deportes, la Municipalidad anuncia que se confirmó la fecha para la tercera edición del Medio Maratón New Balance en la ciudad

La carrera será el 29 de marzo del 2026 y las inscripciones abrirán en los próximos meses.

Como en las ediciones anteriores, se espera una gran convocatoria de público. Cabe destacar que este año participaron en el evento 3000 deportistas.

También se busca continuar atrayendo al turismo deportivo, ya que genera beneficios económicos a la ciudad. En la pasada edición, la carrera le dejó $285.245.136 a «La Linda».