Sancionaron a 126 conductores por circular alcoholizados

LocalesHace 1 hora Por Prensa
Fue en el marco de los controles preventivos coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial en distintos puntos estratégicos de la provincia. La Policía Vial controló más de 8800 vehículos y sancionó a 126 conductores por circular alcoholizados.
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.

La Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta controló en total 8830 vehículos en puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.  Detectaron a 975 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito, Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

Realizaron 6159 test de alcoholemia y sancionaron a 126 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo y de concientización vial con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en Salta.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
 

