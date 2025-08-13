Las imágenes peregrinas visitarán el cementerio De la Santa Cruz

La recepción será este jueves 14 a las 9 hs, luego habrá una misa y permanecerán hasta las 18 hs. La Municipalidad invita a la comunidad en general a participar de la celebración religiosa en honor a los santos patronos.

La Municipalidad informa que este jueves 14 de agosto las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán las instalaciones del cementerio De la Santa Cruz.

Las imágenes ingresarán a las 9 hs y permanecerán hasta las 18 hs del mismo día. La actividad se realiza en el marco de las celebraciones religiosas en honor a los santos patronos.

A las 9.30 hs habrá una misa de la que podrán participar no sólo los trabajadores del cementerio sino también los vecinos de la zona o quienes lo deseen.

Para la ocasión, se realizó un operativo de limpieza y mantenimiento especial en el predio.