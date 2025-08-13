Plan Vial Zona Sur: Continúa la obra del nuevo desagüe pluvial

Los trabajos consisten en la instalación de una alcantarilla en la Av. Ex Combatientes, frente al Parque Sur, complementariamente se construye un canal pluvial que captará el agua de lluvia. Las tareas beneficiarán en época estival a vecinos de El Tribuno, Bancario y El Periodista.

De manera complementaria a la repavimentación de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, la Municipalidad avanza con la construcción de un desagüe pluvial paralelo.

Los trabajos consisten en un nuevo canal pluvial y una nueva alcantarilla que mejorará el escurrimiento del agua de lluvia y mitigará los posibles anegamientos en épocas de tormentas.

Esta obra hidráulica beneficiará, además de los conductores que circulen por la zona, a los vecinos de los barrios El Tribuno, Bancario y El Periodista.

Es importante destacar que, mejorar el drenaje del agua de lluvia no sólo evitará que se acumule en la calzada o las banquinas sino también que le dará mayor vida útil a la nueva calzada que se está construyendo desde Santa Ana hasta la rotonda de Limache, en ambas manos.