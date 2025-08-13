La próxima semana habrá castración en Gral. Belgrano, Sanidad y Primera Junta

El operativo se realizará del lunes 18 al viernes 22 de agosto en el horario de 8.30 a 13. Se atiende por turnos que deben pedirse vía Whatsapp. Se solicita respetar las condiciones pre-quirúrgicas para prevenir riesgos.

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en los diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 18 al viernes 22 de agosto en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en los barrios Gral. Belgrano, Sanidad y Primera Junta.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

LUNES 18

Parque Gral Belgrano

2° etapa calle Tupac Amaru 110

Asociación Los Ángeles Azules

Turnos: 3875481771

MARTES 19 y MIÉRCOLES 20

S.U.M. B⁰ Sanidad

Francisco Leloir 62, B⁰ Sanidad 2

Turnos: 3872102659

JUEVES 21 Y VIERNES 22

PRIMERA JUNTA

Centro misionero Virgen de Huachana

Mza 508 A lote s/n°

Turnos: 3872102659

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador