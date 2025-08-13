Mañana habrá descacharrado en la zona este

El operativo tendrá lugar mañana 14 de agosto, de 9 a 13 en el barrio 20 de Junio y en el asentamiento Tinkunaku. El objetivo es retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales. En caso de lluvia se reprogramará.

La Municipalidad continúa con el operativo de descacharrado en los barrios de la ciudad. En esta ocasión, el retiro de cacharros se realizará este jueves 14 de agosto en el barrio 20 de Junio y en ampliación Tinkunaku.

Los agentes municipales pasarán por las siguientes calles: Av. José de Gurruchaga, Francisco Vélez, Nicolás Medina, Juan Muñoz Cabrera, Antonio Feijo, B. Olivera, Santiago de Liniers, Benigna Saravia y Juana Fowls.

Las tareas seguirán luego por las intersecciones: Julio Argentino Roca, Adan Quiroga, Marquéz Miranda, Samuel Quevedo y Maestra Saravia.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.

Se solicita a los vecinos colocar en la vereda de sus domicilios los elementos que tengan para desechar, se retirará todo tipo de cacharros y objetos que acumulen agua.