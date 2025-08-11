Adolescentes humillaron y agredieron a una compañera en El Quebrachal

En las últimas horas circuló por redes sociales un video donde se puede ver a un grupo de adolescentes humillando a una joven en El Quebrachal.

El video causó un gran repudio ya que mientras la obligan a arrodillarse, pedirles perdón y golpearla, hay otros menores que filman la situación y ríen a carcajadas, informó El Camión de German Noticias.

Sometida a humillaciones, se puede ver como la adolescen es el blanco burlas y golpes.