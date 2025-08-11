Docentes de la UNSa paran una semana en rechazo al ajuste universitario

Desde hoy lunes 11 hasta el domingo 18 de agosto, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Instituto de Educación Media (IEM) permanecerán paralizados por un paro total de docentes, convocado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa).

Desde hoy lunes 11 hasta el domingo 18 de agosto, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Instituto de Educación Media (IEM) permanecerán paralizados por un paro total de docentes, convocado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa).

La medida de fuerza, que también se replica en universidades de todo el país, incluye la suspensión de actividades académicas, marchas, asambleas y posibles clases públicas.

El conflicto se intensificó tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Financiamiento Universitario destinada a garantizar recursos para todas las casas de estudio del país que el presidente Javier Milei anticipó que vetará.

El secretario general de ADIUNSa, Diego Maita, señaló que la huelga será total durante toda la semana.