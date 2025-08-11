Sitepsa mantiene el paro docente y el Gobierno ratifica los descuentos

El conflicto docente en Salta continúa y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) decidió reforzar las medidas de fuerza.

Sitepsa informó que en la Asamblea realizada el sábado pasado "se decidió de manera unánime continuar con el plan de lucha, consistente en un paro progresivo hasta el jueves 14 del corriente".

Para mañana, el sindicato prevé una marcha y movilización desde la Escuela Normal a las 10 de la mañana hacia el centro y una asamblea de afiliados en su sede.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Educación de la Provincia informaron que "los días no trabajados se descuentan" y aclararon que "a los afiliados, se les descuenta; la diferencia con los docentes Autoconvocados es la falta injustificada, pero el paro debe estar bien convocado. Seguirán los descuentos".

Fuente El Tribuno