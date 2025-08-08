Salta avanza en una alianza estratégica para mitigar incendios forestales

Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno provincial, organizaciones de la sociedad civil y técnicos especializados, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante los incendios forestales en la región del Gran Chaco Americano.

Durante el encuentro, se presentó una propuesta de cooperación internacional liderada por la plataforma Redes Chaco, junto a la Fundación ProNorte y la empresa canadiense Aerovolution. El proyecto contempla la adquisición de aeronaves hidrantes, tecnología de monitoreo y la formación de brigadistas, con el objetivo de establecer en la provincia de Salta una base operativa regional para el combate de incendios, con impacto en todo el norte argentino y países limítrofes.

La iniciativa prevé una inversión estimada en 12,5 millones de dólares, e incluye la compra de cuatro aviones hidrantes, sistemas de vigilancia con drones, equipamiento técnico, producción de bombas de semillas para la restauración de áreas afectadas y la capacitación especializada del personal local. Esta adquisición no generará costo alguno para la provincia y se espera que el proyecto esté operativo en julio de 2026, antes del inicio de la próxima temporada crítica de incendios.

El proyecto será presentado en septiembre en la ciudad de Montreal, Canadá, en el marco de la Semana de la ONU, con el objetivo de asegurar su financiamiento y consolidar alianzas de cooperación técnica internacional.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, subrayó la capacidad de la provincia para gestionar financiamiento internacional gracias a su trayectoria institucional y subrayó que “Salta mantiene una buena calificación ante organismos internacionales, lo que nos ha permitido acceder a créditos del BID, el Banco Mundial y otros fondos. Pero muchas veces los proyectos no llegan con el nivel de formulación requerido. Por eso venimos trabajando para profesionalizar la presentación de iniciativas, no sólo desde el Estado, sino también articulando con técnicos del sector privado y organizaciones sociales. Queremos dinamizar esta articulación y orientar los proyectos con el enfoque adecuado para que sean financiables. Este tipo de iniciativas, como la que se presentó hoy, van en esa línea.”

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Paula Benavides, destacó el valor estratégico de la propuesta y la oportunidad de posicionar a Salta como referente regional en la prevención y el combate de incendios forestales. Asimismo, reafirmó el compromiso del gobierno provincial de acompañar con recursos logísticos y articulación institucional.

Participaron de la reunión el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez; la coordinadora de Finanzas del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Natalia Suppa; la secretaria ejecutiva de Redes Chaco, Liliana Paniagua; María Belén Ríos Paredes de PRONORTE; María Soledad Fernández, de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta; y la diputada Dra. Gladys Paredes, representante del departamento de San Martín.

