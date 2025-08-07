Murió el músico “El Seba Velázquez” en un choque frontal en la Circunvalación Oeste

El reconocido músico salteño perdió la vida tras protagonizar un violento choque frontal en el ingreso a San Lorenzo Chico. La comunidad artística lo despide con profundo dolor.

Una tragedia conmueve a la comunidad artística de Salta. Este jueves falleció el músico Sebastián “El Seba” Velázquez, tras protagonizar un grave siniestro vial en la Circunvalación Oeste, a la altura del ingreso a San Lorenzo Chico, frente al barrio Tierra Mía.

El hecho ocurrió cuando, por razones que aún se investigan, uno de los vehículos se cruzó de carril e impactó de frente contra otro auto