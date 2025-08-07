Juicio por Jimena Salas: Pedirá perpetua para Javier Nicolás Saavedra

El juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido hace ocho años, comenzará el 1 de septiembre.

La audiencia, a cargo de un tribunal colegiado, se extenderá hasta el 10 de octubre y buscará esclarecer el brutal crimen de Jimena Beatriz Salas, por el cual se acusa a Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, femicidio y el concurso premeditado de dos o más personas.

Pedro Arancibia, abogado querellante de la familia Salas, manifestó su confianza en que los elementos científicos, testimoniales y documentales que se presentarán en el debate son de gran peso para la causa, también afirmó que "la familia Salas se encuentra en la puerta de cerrar una etapa dolorosa" y espera que este juicio finalmente ofrezca respuestas.

El abogado destacó que las pruebas señalan a Javier Nicolás Saavedra como el autor material del crimen y por ello la querella solicitará la pena de prisión perpetua. Mencionó que al momento de ser capturado en Santa Victoria, el imputado habría atacado a un oficial, un hecho que también se considera en la causa.