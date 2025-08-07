Mañana el Mercado en tu Barrio llega a Santa Lucía

Mañana de 10 a 16, en la cancha de La Rivera, en la intersección de Sta. Oliva y Sta. Marta, vecinos de la zona oeste, podrán acceder a productos esenciales con un 30% de descuento. La iniciativa busca aliviar el bolsillo de los vecinos contribuyendo así a la economía familiar.

Con el objetivo de acercar alimentos de calidad a precios accesibles, mañana se llevará adelante una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad. La atención será en la cancha de La Rivera, en la intersección de las calles Santa Oliva y Santa Marta, de 10 a 16.

La propuesta incluye puestos de venta de carne, frutas, verduras, panificados, lácteos, productos de almacén, alimentos para mascotas, entre otros rubros. De esta manera, los vecinos interactúan directamente con productores y emprendedores locales, eliminando intermediarios, lo que genera un ahorro significativo en su compra.

En un contexto económico complejo, esta iniciativa no sólo promueve el acceso a alimentos básicos a precios bajos, sino que también genera espacios de encuentro, fomenta el consumo local y reactiva la economía en los barrios.

“El Mercado en tu Barrio es mucho más que una feria, es una política pública que refleja el compromiso de esta gestión con los sectores que más lo necesitan. Esta iniciativa impacta directamente en la economía de las familias salteñas y apoya a los productores y emprendedores locales por lo que la seguiremos replicando en toda la ciudad”, afirmó Agustina Agolio, secretaria de Gobierno.