Junto a la UNSa, se puso en marcha una diplomatura en gestión de emprendimientos

Es a partir de un acuerdo firmado entre el intendente, Emiliano Durand, y el rector de la casa de altos estudios, Miguel Nina. El objetivo es fortalecer el desarrollo económico local a través de la capacitación en comunicación y marketing. En esta primera etapa ya se inscribieron más de 100 personas.

La Municipalidad y la Universidad Nacional de Salta(UNSa) firmaron un convenio de colaboración para implementar la Diplomatura en Gestión de Emprendimientos con orientación en herramientas de comunicación efectiva y marketing digital.

La firma estuvo a cargo del intendente, Emiliano Durand, y el rector de la alta casa de estudios, Miguel Nina.

El objetivo es generar espacios de formación con impacto social, económico y cultural, acompañando a emprendedores locales, en el desarrollo de sus proyectos, brindándoles herramientas concretas para fortalecer sus iniciativas. En esta primera etapa se inscribieron más de 100 personas.

«Desde hace mucho tiempo venimos apoyando a quienes hacen un esfuerzo por salir adelante. Hoy, con la UNSa, damos un salto de calidad poniendo todo el conocimiento de profesionales al alcance de la gente de la Escuela de Emprendedores. Me eduqué en la universidad pública y sigo creyendo en su valor para mejorar la sociedad”, afirmó Emiliano Durand.

En tanto, Miguel Nina, sostuvo que “firmamos un convenio específico sobre emprendedurismo, comunicación y digitalización que se dicta desde la Facultad de Ciencias Económicas. Esta acción conjunta con la Municipalidad busca brindar herramientas reales a los emprendedores, y ya superó nuestras expectativas con la cantidad de inscriptos”.

Además, el rector adelantó que se entregaron al municipio dos nuevos proyectos que apuntan a mejorar procesos administrativos y laborales en el ámbito de la comuna.

En el encuentro, estuvieron presentes, además, la secretaria de Gobierno, Agustina Agolio y la coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte.