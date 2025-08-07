La ciudad recibe a los mejores bartenders del norte en el 3° Torneo de Coctelería

Más de 30 competidores de cinco provincias participarán en esta nueva edición que fue declarada de interés turístico y cultural por la Municipalidad de Salta. Es organizada por Stylo Laboratorio de Cócteles.

La ciudad de Salta será nuevamente sede de uno de los encuentros más esperados por el mundo de la coctelería: el 3° Torneo de Coctelería organizado por Stylo Laboratorio de Cócteles.

Este certamen, que ya se posiciona como uno de los más importantes del norte argentino, reunirá a más de 30 bartenders de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Rosario de Santa Fe.

Tendrá lugar este domingo 10 de agosto, desde las 17 hs, en la cima del Cerro San Bernardo, en el restaurante El Baqueano, reconocido por su propuesta de cocina contemporánea de productos regionales, que también será parte de la experiencia de los competidores.

El torneo contempla dos categorías: Pro y Semi Pro, y premiará a los tres primeros puestos de cada una. Como incentivo mayor, los ganadores podrán elegir entre dos propuestas únicas: un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires con una semana de capacitaciones y una noche en el reconocido bar 3 Monos, o la posibilidad de elaborar su propia marca de gin o vodka.

Además, se otorgarán trofeos, botellas y experiencias gastronómicas como parte de los premios: los segundos puestos recibirán una cena para dos personas en El Baqueano, mientras que los terceros obtendrán trofeos y botellas. También se entregarán premios especiales al Mejor Cóctel y a la Mejor Técnica, que serán sorpresa.

Cabe destacar que entre los participantes hay entre 15 y 20 bartenders salteños, lo que refuerza la proyección y calidad de la coctelería local.

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, declaró al evento de interés turístico y cultural, valorando su aporte a la promoción del turismo gastronómico y la profesionalización del sector.

La iniciativa también busca posicionar a Salta como un polo regional en coctelería de autor, formación y experiencias innovadoras para el público local y visitante.