Operativo de identificación destinado a las familias afectadas por los incendios

Se identificaron un total de 28 personas, entre adultos y menores. El relevamiento previo fue realizado por la Dirección de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad.

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que, tras el pedido expreso del gobernador Gustavo Sáenz de brindar toda la ayuda posible a las familias damnificadas por los incendios, se concretó este operativo de identificación, en el cual fueron asistidas 28 personas.

Desde el día viernes, el Registro Civil viene trabajando de manera coordinada con los distintos organismos provinciales y municipales, a fin de contener a los vecinos afectados y dar respuesta a sus necesidades documentarias.

En esta primera etapa, las personas fueron trasladadas en colectivos provistos por la Municipalidad de Salta hasta las instalaciones del Registro Civil, donde realizaron sus trámites identificatorios.

Los trámites se efectuaron de manera totalmente gratuita, gracias a la intervención de la Dirección de Asistencia Crítica, que, mediante su equipo técnico de trabajadores sociales, emitió los certificados de carencia de recursos, requisito indispensable para la eximición del pago.

Este operativo fue posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de la Ciudad de Salta. La acción estuvo precedida por un relevamiento conjunto, orientado a identificar a las personas que perdieron su documentación como consecuencia del siniestro.

En cuanto a las actas demográficas, se entregarán una vez concluido el relevamiento correspondiente.

El Registro Civil continuará a disposición de las necesidades de los vecinos afectados, y no se descarta la realización de nuevos operativos si la situación lo requiere.

Estuvieron presentes la secretaria de Gobierno de la Provincia, Paula Benavides; la subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo; la directora general de Asistencia Crítica, Luz Arévalo; y la responsable del operativo de contención municipal, Agustina López.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación