Anunciarán hoy las medidas para flexibilizar los controles del uso de los dólares “bajo el colchón”

Tal como anticipó Ámbito, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero, Manuel Adorni, darán a conocer los detalles de las medidas. El objetivo es remonetizar la economía con ahorros no declarados de los argentinos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará este jueves por la mañana una conferencia de prensa junto al vocero y legislador electo, Manuel Adorni, en la que anunciarán los cambios que habilitarán el uso de dólares no declarados, según anticiparon fuentes oficiales a Ámbito. No será un nuevo blanqueo sino "un cambio de régimen".

Los anuncios se realizarán a las 11. Allí, el titular del Palacio de Hacienda y el portavoz brindarán detalles de las modificaciones que se pondrán en marcha para "remonetizar" la economía con los ahorros no declarados de los argentinos. La medida que, según supo este medio, se anunciará mañana, permitiría hacer uso de los dólares ahorrados sin brindar excesivas justificaciones sobre el origen de los fondos.

Actualmente, si una persona realiza una operación con divisas y el banco interviniente considera que no está fundamentada la procedencia de los fondos, está obligado a efectuar un reporte de operación sospechosa (ROS) ante las autoridades. Los cambios apuntan a permitir que se puedan “usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Usted puede usar…, va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados”, explicó el presidente Javier Milei en declaraciones periodísticas realizadas este lunes.

Ayer, durante su participación en la cumbre de AmCham 2025, Caputo anticipó que "no se tratará de un blanqueo", tal como los impulsados por el Gobierno de Javier Milei en 2024, sino que será "es el inicio de un nuevo régimen" en el que reducirán al mínimo la intromisión del Estado sobre las transacciones de los ciudadanos, tal como adelantó este medio.

"No tiene nada que ver ni con un blanqueo ni tampoco tendrá montos. Lo que vamos a hacer es mucho más profundo. Es el inicio de un nuevo régimen", dijo y pasó a explicar: "En Argentina, el nivel de informalidad es tan alto producto de dos razones: por impuestos y por exceso de regulaciones. Argentina asume que el 99,99% es delincuente y no es así. Llevamos esto a un nivel de locura que lleva a que la gente le escape a la formalidad".