Murió el chico de 14 años que mató a su padre a tiros e hirió a su mamá y a su hermana

El chico de 14 años, que mató a su papá e hirió a su mamá y a su hermana de 8 años en un country de Hudson, finalmente murió este lunes mientras permanecía internado en estado crítico. El hecho se produjo el pasado domingo 1 de diciembre, cuando el adolescente le disparó a Ramiro Damián Rotelo a la altura del pecho y lo mató en el acto.

Luego de dispararle a su padre y herir tanto a su madre, identificada como Ruth Semeszczuk, como a su hermana de ocho años, el menor intentó suicidarse y fue internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico con un estado crítico. En las últimas horas, se confirmó la muerte cerebral y posteriormente el fallecimiento.

Mientras tanto, la Justicia busca determinar que fue lo que ocurrió en el lote K20 de Fincas de Hudson que acabó con este trágico desenlace. El fiscal de menores, Federico Weinstein, investiga el caso y aguarda los tiempos de recuperación de la mujer de 48 años para comenzar con las entrevistas.

se sospecha que el menor podría sufrir un trastorno psiquiátrico, diagnosticado o no, pero todavía no hay documentación o relatos que lo confirmen. a Policía Bonaerense descubrió que no hay cámaras de monitoreo dentro de la casa.

En este sentido, la mamá del menor se convierte en una testigo de altísimo valor para la causa; si su evolución continúa de manera favorable, en “dos o tres días podría declarar”, afirma una fuente clave del caso al medio Infobae. La hermana herida, por su parte, solo sufrió un roce de bala.