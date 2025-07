Hambre y adicciones entre adolescentes originarios de Morillos

La Fundación del diario La Nación difundió un trabajo sobre la dramática situaciones que viven las infancias y adolescencias de la comunidad wichi La Cortada. La misma se ubica en el municipio de Morillo, en pleno Chaco salteño.

“Los chicos lamentablemente andan como zombis”; “acá la mayor amenaza lamentablemente es la nafta, que tiene un nivel de daño muy grande para todo lo que es el cuerpo”; “la nafta te deja tontito¨; son algunas de las dramáticas frases que se escuchan en el video compartido por La Nación y que aborda el grave problema de adicciones que afecta a la comunidad wichi de La Cortada, ubicada en la localidad de Morillo en pleno chaco salteño.

“La muerte está dando vueltas todo el tiempo alrededor de ellos”, dice Martín Lago, técnico territorial de la Fundación Gran Chaco; al tiempo que otras dirigentes territoriales señalan que las adicciones y los intentos de suicidios van de la mano. “Acá perdimos 17 chicos”, precisa un referente comunal.

“La vida de ellos es sobrevivir”, insiste Martín para luego agregar que “es difícil explicar con palabras el contexto en el que vive un chico wichí. Nunca saben qué van a comer o si van a comer. Para ellos es pasar el hoy, pero a un nivel como de días de hambre. A esos dramas se le suma la deserción que tiene dos razones principales: la discriminación que sufren y la falta de recursos para poder asistir.

“Cuando no tenés cuadernos, no tenés zapatillas, ropa, o agua para bañarte no es fácil. Algunas personas dicen que no quieren estudiar. Yo no creo que sea así” dice otra referente de la Fundación Gran Chaco.

Quien también brinda testimonio es Beto Santos, un miembro de la comunidad de 18 años que busca rescatar a sus hermanos del flagelo de las adicciones. “No piensan en la escuela, piensan en la droga”, sentencia. A él corresponde la iniciativa de construir un espacio de contención para los jóvenes de su comunidad.

