El fuerte descargo de las víctimas de "El Pepo" en contra de su show en Paraguay

El sábado 23 de noviembre tendrá lugar la final de la Copa Sudamericana en la cual Racing y Cruzeiro se medirán en el Estadio General Pablo Rojas de Paraguay, para definir quién será el próximo campeón. Hace unos días, la CONMEBOL anunció que "El Pepo" y el brasileño Maurinho Berrodagua serán los encargados de musicalizar la previa del partido, provocando descontento entre los familiares de las víctimas del cantante de cumbia argentino.



Rubén Darío Castiñeiras, más conocido como "El Pepo", fue el culpable de un accidente automovilístico, ocurrido en 2019, que acabó con las vidas de los músicos Nicolás Carbajal e Ignacio Abosaleh. Si bien, tras el hecho, el cantante de 50 años cumplió la condena dictada por la Justicia, fue liberado en febrero de este año. Sin embargo, fue su regreso a los escenarios lo que generó malestar y dolor entre los familiares de las víctimas del siniestro vial.



Romina Sánchez, viuda de Nicolás Carbajal, expresó su dolor en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, asegurando que el anuncio del show del Pepo en Paraguay le "hizo revivir todo lo que pasó". Se trata de la primera presentación del cantante de cumbia después de haber sido liberado por el accidente.

“Son días difíciles. Todo esto me revivió mucho lo que pasó, estoy sin dormir”, expresó Romina con dolor, y contó cómo se enteró de la noticia: “A Castiñeiras lo tengo bloqueado de todas la redes, pero siempre alguien me lo menciona si es algo trascendente. En un almuerzo, un amigo me contó del show que iba hacer”.



“Uno cree que ya lo tiene bastante trabajado en terapia, pero me lo dijo y temblé, sentí volver al día del accidente, como te decía te revive todo”, confesó la madre de dos hijos.

Por su parte, el hermano de Carbajal, Carlos aseguró que, a pesar de ser fanático de Racing, apagará la televisión en la previa para no ver el show. “Por suerte yo no soy futbolera, mi hijo más chico es de Boca y esos partidos sí los ve, pero Carlos y su familia son todos de Racing así que para ellos va a ser doloroso", reveló Romina.

En tanto, la mujer aprovechó para contar que Castiñeiras nunca se contactó con ella para pedir perdón, aunque sí lo hizo con otros familiares. “A mi cuñado lo llamó la semana pasada para invitarlo al partido, dice que a él le pagan el pasaje en avión y la platea. Obvio que Carlos no aceptó”, manifestó.

Asimismo, la viuda repudió el hecho de que el culpable haya pasado gran parte de su condena con prisión domiciliaria. “Con eso te das cuenta que, si tenes contactos o plata para contratar a Miguel Ángel Pierri como abogado, es porque sos intocable para la ley”, concluyó.