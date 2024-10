Acusan a las universidades por falta de transparencia en el manejo de sus fondos

Las universidades nacionales están convencidas de que faltan fondos para mantenerse y el Gobierno insiste en que la Marcha Federal Universitaria de este miércoles es un anzuelo político. Entre medio, el oficialismo las acusó de falta de transparencia: la UBA no rinde cuentas desde 2006, y el Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo recibió millones pero tuvo sólo 16 egresados.



Dicha protesta se articula por el veto a la Ley de financiamiento universitario, que saldrá hoy, aunque el Poder Ejecutivo cree que se trata de una manifestación partidaria. Lo dijo Carlos Torrendell, secretario de Educación, en una conferencia de prensa brindada ayer, y lo reiteró Javier Milei hoy en sus redes sociales: compartió una ilustración de Cristina Fernández de Kirchner manipulando al senador Lousteau cual títere, mientras este hace lo mismo con un manifestante que acude a la protesta universitaria.



El Gobierno denuncia que faltan auditorías para esclarecer a dónde va el dinero. Las universidades nacionales reciben fondos públicos para garantizar el derecho al acceso a la educación superior de toda la población; sin embargo, y pese a estar obligadas por ley, no rendirían cuentas desde hace años.

Denuncian falta de transparencia de las universidades

Nombraron a la UBA como ejemplo y señalaron que no ha presentado una rendición de cuentas completa desde 2014, cuando sólo la Facultad de Psicología presentó la última auditoría de gastos: becas de apenas $1.700 y un pago "excepcional" de $3.500 por única vez. Por su parte, el informe más reciente sobre una "auditoría de gestión" es de 2006 y cubre el ejercicio de 2004, al tiempo en que adeuda la rendición del 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022.



Respecto a los fondos asignados en 2022, descubrieron que sólo se presentó la rendición del 0,19% de los transferidos. Cabe destacar que la discrecionalidad refiere al reparto de fondos en la variación del ?nanciamiento hacia las universidades nacionales.

Entre el 2016 y el 2019, las universidades del Conurbano tuvieron un descenso en el nivel de transferencias, tendencia que se dio vuelta a partir del 2020 con la llegada de Alberto Fernández al poder. Y resaltaron algunos casos particulares "bastante escandalosos", como el del Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo: recibía 1.500 millones de pesos del Estado durante la gestión anterior y solo tuvo 16 egresados.

A esto se le suma que un 38,4% de los estudiantes universitarios del país están en una situación incierta: no se sabe si asisten a clases porque no han aprobado ninguna materia. Además, los alumnos suelen tardar el doble en completar sus planes de estudio.

La cantidad de graduados por generación está en declive. Viendo la proporción de graduados universitarios por año de nacimiento, se observan las proporciones más altas para los nacidos entre 1970 y 1990, que son un 20%. Pero a partir de 1990 (personas que hoy tienen 34 años o menos) hay una menor proporción de graduados, cayendo por debajo del 15%.

El equipo de Educación aseguró que "hay que rever los gastos" ya que no están claros los resultados. El subsecretario de Políticas universitarias, Alejandro Álvarez, indicó: "Hay una carrera de una universidad muy grande que tiene 18 docentes y un solo alumno. Y no es una carrera estratégica, es Historia, a mi me encanta pero hoy en una situación de restricción presupuestaria no es una prioridad tener 18 docentes abocados a un alumno".

Manuel Adorni, vocero presidencial, también se pronunció por la manifestación: "El Gobierno no está en contra del reclamo, está en contra de que el Congreso sancione una ley sin indicar de dónde va a sacar el dinero", y dijo que "los recursos están, pero aún falta es saber para qué se usaron".

"Queremos un sistema universitario transparente. Que las Universidades informen cómo gastan el presupuesto asignado y den cuenta de cuál es la gestión que hacen del dinero de todos los argentinos. La socialización de la información contribuirá a procesos de distribución más democráticos y eficientes del gasto", añadió.

Aún así, los trabajadores universitarios insisten en que se está "vetando su futuro" y los recortes les afectan a su ya golpeado bolsillo. Los salarios de docentes y no docentes tuvieron una pérdida de alrededor del 33% desde que asumió el nuevo gobierno, en base a un informe de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN). Además, el Conadu explicó que entre diciembre de 2023 y septiembre de este año sus aumentaron un 89,5%, ante una inflación acumulada de 153,1%.

El Gobierno reconoce la caída adquisitiva que sufrieron los sueldos docentes y no docentes, pero insiste en que han enviado respuestas: la actualización del 270% que dieron para el funcionamiento, y del 300% para insumos hospitalarios. Aún así, más del 80% del presupuesto universitario es destinado al bolsillo de sus trabajadores.

Denuncian que el Gobierno realiza una campaña injusta

En la previa de la gran manifestación, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, apuntó contra el Gobierno: "Si le dan la espalda al sistema universitario argentino, no los vamos a perdonar".

Acusó también a la Casa Rosada de brindar datos "tergiversados y otros que son absolutamente falsos" y de instalar "una campaña injusta y falaz". Es la segunda marcha universitaria que convocan las universidades nacionales de todo el país, luego de una primera instancia en la que reclamaron por el financiamiento para el funcionamiento de las distintas facultades, el reclamo de hoy va por el lado de los salarios del personal docente y no docente.