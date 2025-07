El Gobierno le pidió oficialmente a la jueza Loretta Preska que suspenda el fallo por YPF

Según reveló el experto en el caso de la estatización de YPF Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, el gobierno argentino le solicitó oficialmente a la jueza estadounidense Loretta Preska que suspenda el fallo de la Justicia de Estados Unidos que ordena que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de la petrolera YPFa los beneficiarios por esa operación en el marco de la causa que impulsa el fondo Burford Capital.

Según el economista, el gobierno de Javier Milei no se sentará a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva en el pleito legal y considera que sería “un daño irreparable” la entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por el tribunal superior.



Además, el oficialismo apuesta a disputar el monto final de la sentencia calculada en u$s16.000 millones porque aseguran que hay razones legales que permitirían reducirla a “algunos cientos de millones”. En esa línea señaló que "Preska está invadiendo una jurisdicción" y que no puede "ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, agregaron los abogados en el escrito dirigido a Preska. En ese sentido, explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.

"La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

“Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito. “Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”, expresaron.

La definición ahora está en manos de la jueza Preska, que podría responder en los próximos días. En Nación sostienen que acudirán directamente al Segundo Circuito para solicitar la suspensión de la ejecución por vía de urgencia si la jueza niega el pedido.