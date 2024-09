El contundente pedido de la administración de un edificio a un inquilino cuando pagó las expensas

Un usuario de X (ex Twitter) compartió una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con la administradora del edificio donde alquila y se hizo viral en la aplicación por el insólito pedido que le hizo la mujer al joven.

Según contó el joven en el posteo, él pagó las expensas del departamento mediante transferencia bancaria pero olvidó incluir los centavos correspondientes del importe.

A raíz de esto, la mujer le escribió por WhatsApp: “Estimado, tiene que transferir con centavos de la unidad”. El joven no dudó en contestarle: “Te pido mil disculpas, te envió la diferencia”, le dijo, y le transifrió la suma de 22 centavos.

Junto a las imágenes que acreditan estos movimientos, el usuario escribió indignado: “No puedo creer que la administradora del edificio me acaba de ratonear 22 centavos”.

El posteo cuenta con 24 mil “Me gusta” y cerca de 450 retweets. Además, los usuarios de la app no dudaron en dejar sus opiniones al respecto.

“Vos sos el que está ratoneando los 22 centavos, maestro”, “Creo que los usan para identificar la unidad, por eso lo piden”, “En realidad el que ratoneó 22 centavos fuiste vos, que no los transferiste”, “Lo que más me destruye es tu pedida de mil disculpas” y “Si 22 centavos no le deberían hacer diferencia a ella, entonces no te los hacen a vos tampoco”; son algunos de los mensajes que se pueden leer en el hilo del tweet.