META USARÁ PUBLICACIONES DE FACEBOOK E INSTAGRAM PARA ENTRENAR SU IA

Meta, empresa detrás de las redes sociales Facebook e Instagram, anunció por medio de un comunicado que a partir del 26 de junio de 2024 comenzará a utilizar los datos de sus usuarios para entrenar su inteligencia artificial (IA) generativa.

Esta noticia ha generado una gran polémica sobre el manejo correcto de la privacidad y si hay alguna forma de rehusarse a ser parte de esta medida.

Entre los principales cuestionamientos que han lanzado los internautas sobre este “entrenamiento” están: dudas alrededor de qué tipo de información será usada para este fin, si conversaciones privadas e información sensible están dentro de los permisos, manejo de fotos íntimas y qué deben hacer para hacer reclamaciones ante Meta.

El comunicado de Meta detalla que la compañía utilizará el contenido compartido en sus plataformas, como publicaciones y fotos con descripciones, para desarrollar sus modelos de IA.

Más allá de los datos procedentes de sus propios usuarios, Meta también indicó que podrá procesar información de personas que no tienen un perfil en sus aplicaciones pero que aparecen en publicaciones de otros usuarios. No obstante, Meta aseguró que los mensajes privados entre usuarios no serán utilizados para este fin.

El uso de datos de usuarios por parte de grandes corporaciones tecnológicas no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, la magnitud y la implicación de estas prácticas está en continuo debate.

Aunque Meta manifiesta no tocar información sensible que se transmite por medio de conversaciones privadas en las aplicaciones, el uso de fotos o videos publicados supone preguntas y presuntas vulneraciones a leyes de protección de datos internacionales.

Los temas que inundan las diversas redes sociales están relacionados en cómo se manejará la información que se publica de menores de edad, que son muy comunes en dichas plataformas, junto con las garantías que existen de que esta información no va a ser usada para fines maliciosos.

Además, la capacidad de Meta de procesar información de personas sin un perfil creado en sus aplicaciones añade una capa adicional de complejidad.

Esto podría plantear riesgos en los límites de la privacidad al recopilar y procesar datos públicos sin el consentimiento explícito de las personas involucradas.

¿Cómo oponerse a esta medida en Facebook e Instagram?

En defensa de sus prácticas, Meta ha señalado que existe una opción disponible en Facebook e Instagram para rechazar el uso de datos. Con este propósito, numerosos internautas ya han comenzado a compartir tutoriales sobre cómo desactivar esta herramienta.

Meta ha implementado procesos distintos para permitir a los usuarios de Facebook e Instagram rechazar el uso de sus datos personales en el entrenamiento de su inteligencia artificial, sin embargo seguir estos pasos no significa que instantáneamente quedará exento de este medida

En Facebook, los usuarios deben realizar una serie de pasos a través de su ordenador. Primero, se necesita acceder al perfil personal y, a continuación, dirigirse a “Configuración y privacidad”. Desde allí, seleccionar “Configuración”, luego “Política de privacidad” y finalmente “Derecho a objetar”.

Este último paso no es suficiente en sí mismo; es necesario completar un formulario especificando la solicitud de que los datos de la cuenta no se utilicen para entrenar la IA de Meta.

En el caso de Instagram, primero es necesario dirigirse al perfil dentro de la app. Luego, se debe seleccionar el menú de tres barras ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. En el menú desplegable, hay que bajar hasta encontrar la opción “Información” y pinchar en “Política de privacidad”.

El proceso continúa descendiendo hasta seleccionar “Oponerte al tratamiento” y, posteriormente, “oponerte”. Los usuarios deben rellenar un formulario en el que explicitan su rechazo a que se empleen sus datos en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.