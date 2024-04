CONVOCARON A UNA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA PARA EL 25 DE ABRIL

El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocaron a una marcha federal universitaria para el próximo 25 de abril, en contra del ajuste en educación del gobierno de Javier Milei. En el comunicado, señalaron la "situación crítica en lo salarial y en lo presupuestario de las Universidades Nacionales y del Sistema Público de Ciencia y Tecnología".

"La situación crítica - en lo salarial y en lo presupuestario - de las Universidades Nacionales y del Sistema Público de Ciencia y Tecnología provocada por el Gobierno de Milei, el ataque general que el partido de gobierno realiza a la educación equiparándola con el adoctrinamiento y la reciente declaración de uno de sus principales referentes - Benegas Lynch - que reclama libertad para legitimar el trabajo infantil frente al derecho a la educación obligatoria, plantean la necesidad de una respuesta en unidad: unidad para defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Por ello, convocamos a una gran marcha federal universitaria para el día 25 de abril".

La declaración de Alberto Benegas Lynch nieto a la que hicieron referencia los trabajadores de universidades son las que el diputado nacional hizo el domingo, cuando en diálogo con FM Milenium aseguró: "Muchas veces puede pasar en la instancia y sobre todo en la Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre trabajando y no lo podés mandar a la universidad". Benegas Lynch aclaró que su frase aplicaba para todas las instancias educativas. Además, declaró que no cree "en la obligatoriedad de la educación".