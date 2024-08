La fiscalía pidió que Fabiola Yañez entregue su celular para que se haga una copia de todo su contenido

El fiscal Ramiro González solicitó colaboración del Ministerio Público español para que cite a la ex primera dama, baje los mensajes de su teléfono y le devuelva el aparato

La fiscal federal Ramiro González pidió que Fabiola Yañez entregue su teléfono celular para hacer una copia de todo su contenido y el detalle de sus contactos.

Como Yañez vive en Madrid, el fiscal solicitó colaboración del Ministerio Público español para que cite a la ex primera dama, baje los mensajes de su celular y le devuelva el aparato

González afirmó que avanzaba con esta medida “teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos mantenidos vía la aplicación de mensajería WhatsApp con el Sr. Alberto Ángel Fernández”.

La medida fue dispuesta como parte de la causa que investiga la denuncia de Yañez contra el expresidente por lesiones, amenazas y hostigamiento. En el marco de este expediente, la ex primera dama presentó fotos de supuestas conversaciones por WhatsApp, pero la fiscalía aspira a hacerse de los registros originales de esas conversaciones.

Para acceder al contenido del teléfono, el fiscal envió la causa al juzgado de Julián Ercolini. Dispuso que “previo a hacer efectiva la solicitud de cooperación”, se solicite “al señor juez federal delegante [Ercolini] la autorización para llevar adelante la medida”.

En la misma resolución, el fiscal respondió además a un escrito de la ex primera dama titulado “Ofrece testigo. Acompaña chats” y dice: “Respecto del testimonio ofrecido [cuya identidad no se revela], hasta tanto no indique la relación entre la declaración propuesta y el objeto del proceso, tiénese presente”.

La madre de Yañez

El fiscal se refiere además a la declaración pendiente de la madre de Yañez. Ordena que se le pida al Ministerio Público Fiscal del Reino de España que “disponga lo necesario para recibir declaración testimonial por videoconferencia a la madre de Fabiola Yáñez, Sra. Miriam Yáñez Verdugo, en el ámbito que habilite el Ministerio Público requerido a esos efectos”. Y dice: “Encomiéndese a los representantes del Reino de España tengan a bien convenir, disponer, organizar el traslado de la testigo desde su domicilio al lugar en que se realizará el acto”.

La madre de Fabiola Yañez es una testigo que puede ser importante para la investigación porque durante el tiempo que la ex primera dama se mudó a la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, habría presenciado supuestos hechos de violencia. Además, este año se instaló con su hija en Madrid.

En cuanto a la entrega del teléfono de Yañez, el fiscal sostuvo: “Debido a las características del acto, la naturaleza del hecho investigado y su trascendencia pública, solicítese que los representantes de Ministerio Público requerido tengan a bien citar a Fabiola Yáñez en la dependencia que pudiere corresponder para que aporte su equipo de telefonía celular; se efectúe en ese momento la copia forense requerida y se devuelva el equipo a la Sra. Yáñez una vez finalizado el procedimiento”. Y advierte: “En el acto se habrán de cumplir con los mecanismos habituales del Ministerio Público requerido con el objeto de garantizar la seguridad de la información extraída y los procedimientos que garanticen la cadena de custodia de la prueba solicitada hasta su arribo a la sede de esta Fiscalía Federal, a través valija diplomática”.