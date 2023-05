WIFI 6: OFRECE CONEXIÓN MÓVIL MÁS BARATA EN TODO EL PAÍS

El martes, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció la habilitación del espectro en el rango de 5925 a 7125 MHz (banda de 6 GHz) de manera completa para el uso libre (sin licencia) por parte de las empresas prestadoras. La medida es de índole netamente técnica, pero según los especialistas tendrá un fuerte impacto en términos de infraestructura y desarrollo económico.

De acuerdo a un análisis realizado por la Dynamic Spectrum Alliance (DSA) a pedido del Gobierno nacional, la apertura de bandas de frecuencia de 6 GHz para Wi-Fi es una decisión adecuada para garantizar que esta tecnología inalámbrica ampliamente utilizada pueda ofrecer el rendimiento necesario para futuras aplicaciones y redes.

De acuerdo a la DSA, junto con otras tecnologías emergentes, el Wi-Fi no licenciado es clave para el desarrollo de modelos innovadores para “conectar a los no conectados” y el cierre de la brecha digital, permitiendo soluciones colaborativas entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para llevar conectividad a las zonas y comunidades aún no atendidas en los centros urbanos y en las zonas rurales y alejadas.

Qué trae de nuevo el Wifi 6

Como lo plantearon desde la DSA, el Wifi 6 abrirá las puertas a nuevas formas de conectividad. Hernán Piñero, manager de desarrollo de negocios de OCP Tech y ex jefe de ingeniería de Cisco, explicó qué implica el anuncio del Gobierno nacional y por qué hay tantas expectativas al respecto.

“Dentro de la tecnología inalámbrica hay dos grandes ramas, la del wifi y la de 3G, 4G, 5G y demás. La primera está más asociada a los usos en puntos fijos y es mucho más barata y fácil de desarrollar; la segunda se asocia a las conexiones móviles, como las que se aplican en celulares e implica una estructura bastante más compleja”, introdujo.

“Con la habilitación del espectro de 6GHz, lo que cambiará es que los operadores podrán ofrecer conectividad móvil, pero con la tecnología y la velocidad Wifi”, comentó Piñero.