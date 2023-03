GRUPO RENACER: AYUDA PARA PADRES QUE SUFRIERON LA PÉRDIDA DE SUS HIJOS

Padres y madres con el mismo dolor, buscan refugio entre sus historias de resiliencia para poder entender mejor sobre esta causa Ana Cayo dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias.

"Ingresé al grupo buscando contención y que me entendieran y lo encontré, decubrí un mundo nuevo, un renacer a mi vida dejando el dolor atrás y llenándome del amor de mi hija por eso invito a los padres que quieran acudir a las reuniones que entiendan que no nos juntamos a llorar, sufrimos dignamente, no dando lástima. Se puede ser feliz".

Este grupo es sin fines de lucro, no es religiosa ni política, son papás que se reúnen y se contienen mutuamente, "tratamos de no enfocarnos en el dolor ni en la forma en que mueren nuestros hijos".

Renacer surge a través de un matrimonio cordobés hace 34 años.

Las reuniones se realizan por zoom todos los días, en Salta moderamos reuniones los días miércoles cada 15 días y tenemos reuniones presenciales en calle Adolfo Güemes 1067 miércoles de por medio.

"Nosotros nos enfocamos en buscar un sentido a nuestras vidas, tratamos muchos temas como la humildad ya que tenemos que aceptar con humildad que no podemos modificar lo que pasó pero si podemos modificar el presente ya que no podemos andar dando lástima, la muerte es parte de la vida, lo que le pasó a nuestros hijos no podemos preguntarnos por qué sino para qué".

En Facebook los encuentran como Renacer Autódromo Salta.