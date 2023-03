LA PANADERÍA PAN PAN SE QUEDÓ SIN LUZ Y PERDIERON TODA LA MERCADERÍA

Mariela, encargada de Panadería Pan Pan ubicado en calle Buenos Aires 63, en diálogo con el programa UnNuevoDía y TodoSaltaNoticias relató el duro momento que están viviendo desde ayer ya que están sin luz y la mercadería se echó a perder.





"Anoche a eso de las 23:00 horas cortaron la luz y hasta ahora no nos dieron ninguna respuesta por parte de la empresa EDESA, se nos echó a perder toda la mercadería, las tortas que tienen crema, la materia prima y no pudieron trabajar anoche los panaderos. Por ahora la mercadería la tenemos nosotros, no pudimos hacer nada, no podemos ni siquiera regalar los productos porque se perdió la cadena de frío".

Comentó que esto se debe a un problema de EDESA ya que anoche se acercaron al lugar pero no les brindaron ninguna solución, "toda la cuadra está sin luz".

Perdieron las cremas de leche, los fiambres, los lácteos, las tortas, entre tantas cosas más.

"Anoche mis compañeros realizaron el reclamo a EDESA pero no contesta nadie ya que atiende una computadora, hace un rato nosotros volvimos a reclamar y es lo mismo, nos atiende una computadora, intentamos por WhatsApp y es lo mismo, no nos atiende nadie".