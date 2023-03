COURTENEY COX DESCUBRIÓ SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA EN HOLLYWOOD JUNTO A JENNIFER ANISTON Y LISA KUDROW

Con sus mejores amigas, así decidió la actriz, productora, directora y empresaria Courteney Cox (58 años, Alabama, EE.UU.) destapar su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood ayer. Una ceremonia a la que no faltaron sus compañeras de reparto en la serie Friends, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow y a la que también asistió Laura Dern, con quien Cox mantiene una amistad desde hace décadas, hasta el punto de que celebraron la Nochebuena juntas en más de 10 ocasiones. También estuvo presente su hija Coco Arquette, de 18 años, fruto de su matrimonio con el actor David Arquette, de quien se divorció en 2012, y su actual pareja, el músico Johnny McDaid, con quien sale desde 2013.

Durante su discurso de agradecimiento, antes de destapar la estrella, Cox tuvo unas palabras de agradecimiento para sus amigas: “Las quiero mucho y es genial que hayan venido aquí, en público, al igual que tantas veces lo hacemos en privado”. Sobre sus compañeras de reparto en la exitosa comedia de los noventa, Cox dijo que son como “familia”. “Son unas amigas maravillosas y son familia. Somos como hermanas”, le expresó a la revista People.

El homenaje dio comienzo con la intervención de Laura Dern, quien contó que Cox y ella se conocieron en un avión: “Cuando aterrizamos sabíamos que habíamos encontrado una hermana”. Dern alabó la sinceridad y la franqueza de Cox, agregando que “no siempre es fácil, pero te convierte en alguien mejor conocerla y trabajar con ella y, si eres realmente afortunado, llegás a quererla”.

Finalmente, fue la propia Cox quien tomó la palabra para confesar que, en realidad, odia hablar en público y que por eso permanecía “agarrada a Lisa y a Jennifer”. También contó que su debut en la actuación, al contrario de lo que la gente suele creer, no fue en el videoclip “Dancing in the dark” de Bruce Springsteen en 1984, sino a los 12 años, cuando tuvo un pequeño papel en la obra El rey y yo en el instituto. Cox también habló sobre sus comienzos en Hollywood, de cuando estuvo a punto de renunciar a su sueño de convertirse en actriz: había agotado todos sus ahorros cuando recibió una llamada de su padre, que trató de convencerla para que regresase a Alabama y aceptase un empleo como vendedora de piscinas: “Al día siguiente, me dieron un papel en Lazos de familia”.