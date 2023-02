AVANZA UN MÉTODO PARA REALIZAR TRASPLANTES DE ÓRGANOS ANIMALES EN SERES HUMANOS

La necesidad de trasplantes de órganos aumenta de manera crítica en todo el mundo, en tanto son limitados los órganos disponibles, lo que genera largas listas de espera. La alternativa que parece más viable para resolver esta brecha son los xenotrasplantes, esto es, el trasplante de células, tejidos u órganos entre especies diferentes.

“Dada la similitud fisiológica con el humano, su prolificidad y su facilidad de crianza en cautividad, el cerdo representa la mejor opción para realizar xenotrasplantes en seres humanos”, aseguró el Dr. Rafael Fernández-Martín, investigador del CONICET y cofundador de New Organs Biotech. En ese contexto, esta compañía de biotecnología acaba de anunciar el nacimiento de los primeros cerdos de Latinoamérica editados genéticamente, un hito científico que abre la oportunidad para que la Argentina pueda convertirse en el primer país de la región en realizar xenotrasplantes.

Este equipo de científicos logró la caracterización genotípica de esta primera camada de lechones y determinaron que, en todos los casos, el principal gen responsable del rechazo hiperagudo entre cerdos y primates está editado. Además, constataron que tres de ellos también se encuentran editados en un gen codificante del receptor de la hormona de crecimiento, lo que permitiría que el tamaño de sus órganos se mantenga similar al tamaño de sus contrapartes humanas, pero sin afectar la salud del animal.

“Estos resultados posibilitarían en un futuro la realización de xenotrasplantes con amplia compatibilidad con seres humanos, aunque será necesario incorporar más ediciones genéticas, tanto de pérdida de función -o knock out- de genes porcinos, como de inserción -o knock in- de genes humanos, como coinciden muchos autores del tema. Por el momento, por razones regulatorias, para la producción de estos cerdos se realizaron ediciones del genoma de tipo knock out”, manifestó Gastón La Motta, cofundador de New Organs Biotech y becario doctoral del CONICET.

“Este avance nos permitiría apuntar en el corto plazo a utilizar tejidos y estructuras más simples -como la piel de cerdos editados genéticamente- para optimizar los procedimientos quirúrgicos que implican la aplicación de injertos de piel para tratar quemaduras, cicatrices y hasta para la eliminación de tatuajes”, comentó el magister Federico Navas, CFO y cofundador de New Organs Biotech.

El proyecto que dio lugar a este avance científico surgió del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Contó con el invaluable trabajo en conjunto del Dr. Daniel Salomone, reconocido por su amplia trayectoria en biotecnologías reproductivas en mamíferos, con su becario doctoral UBA Vet. Federico Allegroni.

Asimismo, contó con la colaboración de investigadores y el apoyo del Instituto de Investigaciones en Producción Animal, INPA-CONICET-UBA, de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la UBA, de la ingeniera agrónoma Constanza Stoppani y de la veterinaria María Suárez, de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino. También contó con el apoyo de PACUCA SA, uno de los mayores productores porcinos del país, y del frigorífico Minguillón.

New Organs Biotech forma parte del portafolio de GRIDX, company builder de base científica líder en la región, que hoy cuenta con un portafolio de 56 startups con base biotecnológica. La firma conecta a científicos y emprendedores con el objetivo de llevar la ciencia del laboratorio al mercado para que el conocimiento se traduzca en impacto global.