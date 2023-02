GOLPEARON A UN ABUELO Y AHORA BUSCAN TESTIGOS

El programa UnNuevoDía dialogó con María Saravia debido a que apareció un abuelo golpeado y necesitan esclarecer que sucedió con González Simón.

Buscan familiares del abuelo porque aparentemente no tiene familia en el paraje Potrero Grande de finca Las Costas Villa San Lorenzo. "Yo sé que debe tener familia porque nos comentó en una oportunidad que tenía hermanos pero que desconoce el paradero".

"Lo encontré tirado en la orilla de su cama boca abajo con moscas a su alrededor, mojado y lleno de barro".

Tiene una casa muy precaria, "cuando me acerqué a hablarlo no me respondía por lo que traté de buscar ingresar a su casa y me doy con que la puerta estaba abierta y observo hacia adentro y lo veo en esa situación, sentí que respiró fuerte y lo di vuelta y me impresioné cuando vi su cara hinchada, llena de tierra y arena".