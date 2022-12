EN WIKIPEDIA CAMBIARON LA FOTO DE PERFIL DE DAVID BECKHAM POR UNA DEL “PAPU”

El 7 de diciembre, durante el Mundial de Qatar 2022, Kun Agüero realizó una transmisión en vivo junto a varios jugadores de la selección argentina como Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Pero, uno de los focos de atención de esa divertida charla fue nada menos que Alejandro Gómez, quien para ese entonces se había rapado la cabeza y generó carcajadas al asegurar que se parecía a David Beckham.

Aprovechando esto, y después de la consagración de la albiceleste en el Mundial, un usuario logró alterar el perfil de Wikipedia del ex futbolista inglés y puso en su imagen destacada una fotografía del Papu. De inmediato, la noticia se viralizó en redes sociales y los fanáticos de la selección argentina compartieron la captura de la página por redes sociales.

“Tenés una pinta de Robben, pero no. Pero no tenía barba”, había comentado Agüero en esa charla, cuando Gómez buscaba que adivinaran a quién se parecía: “Jugó en el Real Madrid y en la MLS”, había dado como pista pero el Kun nunca imaginó que se refería a Beckham. “Apuntó muy alto”, soltó Messi cuestionando el resultado del corte. “Sé honesto, ¿pensaste que posta te iba a quedar como él?”, preguntó Agüero. Papu respondió con un dejo de resignación y aceptando las gastadas: “Pensé que el peluquero me iba a dar una mano. Con otro peluquero puede ser... No por desmerecer al peluca...”.

El supuesto parecido se magnificó tanto en la red que incluso la cuenta oficial de la Copa del Mundo le dedicó un tuit: “Meme de Spiderman”, publicó el perfil en español de Qatar 2022, adjuntando una foto del Papu y otra de Beckham. Ahora, fueron los internautas los que recordaron ese momento y alteraron el perfil de Wikipedia del ex futbolista al colocar una foto del ex jugador de Arsenal de Sarandí que actualmente se destaca en el Sevilla. Más allá de las bromas, lo cierto es que el Beckham podrá tener el mismo corte que el Papu, pero nunca podrá tener el título de campeón mundial.