TIENE 70 AÑOS, ABRIÓ UN ONLY FANS Y GANÓ 30 MIL DÓLARES EN UN MES

Michelle Hardenbrook es furor a sus 70 años, vende fotos eróticas a través de la plataforma Only Fans y durante su primer mes de trabajo ganó 30 mil dólares. A pesar del éxito, la mujer contó que su familia dejó de hablarle debido a su nueva forma de ganarse la vida y admitieron que están avergonzados de ella.

Cada vez más hombres y mujeres de cualquier edad, deciden abrir un perfil en Only Fans, vender fotos y contenidos exclusivos a extraños. El mercado aumenta y las ganancias en dólares pueden llegar a ser millonarias.

Durante el 2020, debido a la pandemia, decidió abrir una cuenta en la aplicación para ganar dinero y ayudar a uno de sus hijos con discapacidad. Con el tiempo, sus fans aumentaron y el contenido que generaba empezó crecer en compras y vistas.

Pero no todo es color de rosas, ya que el resto de su familia desaprueba su comportamiento. "Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que 'Michelle es rara'. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo”, aseguró en una entrevista para el diario Daily Star.

"Mi hija hace 20 años que no me habla. Estoy segura de que si se enterara de lo que estoy haciendo ahora tendría más munición para no hablarme, porque en su mente cualquier cosa mala que haya pasado en su vida es por mi culpa. Pero mi hijo, al contrario, dice que si no fuera por mí estaría muerto”, añadió Hardenbrook.

¿Cuánto dinero se puede ganar en Only Fans?

El costo puede variar dependiendo de la categoría a la que el fan se inscriba. Los creadores de contenido reciben ingresos por tres vías: la cuota de suscripción, los mensajes de pago y las propinas. El importe de la suscripción puede oscilar entre los 5 y los 50 dólares, y de acuerdo con la plataforma se puede ganar al mes más de 7.495 dólares.