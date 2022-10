EX ALUMNOS DE ESCUELA NORMAL CELEBRAN LAS BODAS DE ORO

Ángela forma parte de la promoción 72 de la Escuela Normal y junto con sus ex compañeros están celebrando los 50 años de egresados. Van a realizar "Las bodas de oro" a lo grande.

Ángela forma parte de la promoción 72 de la Escuela Normal y junto con sus ex compañeros están celebrando los 50 años de egresados. Van a realizar "Las bodas de oro" a lo grande.

Mañana, 6 de octubre, tienen el acto académico, luego de entregar la bandera y los pin van a cantar la canción "volver a retoñar" que ellos mismos crearon, Miguel Bustamante fue el autor de la letra y Ángel Calabrés realizó la música, "siempre la estamos cantando, ya que nos identifica y estamos realmente muy felices de lo que realizaron nuestros compañeros".

Entre bromas y con picardía comentó a Todo Salta Noticias que "parece que fue ayer pero mirándonos a la cara, bueno... la cara nos delata".

Recordar el pasado

Volver a reunirse les trajo miles de recuerdos como los apodos que tenían, por ejemplo los únicos tres hombres del curso tenían como los apodos de "el sapo", "la rata" y "la garza".

Cuando se le preguntó sobre los recuerdos que atesora mencionó que eran muy deportistas participaron en pelota al cesto, vóley, básquet, atletismo, entre otros, también recuerda con emoción que realizaron la obra "Martín Fierro" y que realizaron varios viajes por su propia cuenta.

"En uno de los viajes, un compañero nos hizo acordar que tenemos una foto en Tucumán, este no era nuestro destino ya que en realidad nos dirigíamos a Río Hondo pero el colectivo se rompió y nos tuvimos que quedar en Tucumán".

Menciona que siempre la pasaron muy bien juntos, en realidad: "la seguimos pasando muy bien".

Volver a encontrarse

Gracias a las redes pudieron contactar a 92 compañeros, "gracias a Dios existen las redes porque sino no sé cómo hubiéramos hecho, hay gente que aún no pudimos contactar pero esto va a seguir, esta juntada que tan bien nos hace al alma y al espíritu van a seguir, no va a ser la última oportunidad de vernos".

En cuanto a los profesores, Ángela comentó que se pudo contactar con la profesora de Biología Lucrecia Vargas quien tiene 92 años y quiere estar con ellos, después va a estar presente la profesora de Educación Física, mencionó que hay algunos que no pudieron contactar y otros que lamentablemente ya no están físicamente.

Emoción

Entre lágrimas cuenta que esta celebración "va a ser un día de mucha lágrima y emoción, ayer cuando escuchaba en una radio que nos pusieron nuestra canción me senté en el auto y lo único que hice fue comenzar a llorar porque me emocioné muchísimo de haber llegado hasta este momento de felicidad, la paz, el amor, el encuentro, es indescriptible esto que estamos viviendo".

Nuevas generaciones

Un mensaje que les puedo dejar es "que estudien, que se capaciten, es la mejor arma para que nadie los lleve de las narices a ninguna parte, estudiar es la mejor opción, que la silla sea la amiga, que el cuarto que tengan sean los compañeros y poder salir adelante, tenemos un país maravilloso y podemos salir adelante con mucho estudio y sacrificio".