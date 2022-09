LA NUEVA FUNCIÓN DE WHATSAPP MODIFICARÁ LAS NOTIFICACIONES

Según trascendió en las últimas horas, la empresa META trabaja en una opción que saldrá muy pronto y permitirá reducir las notificaciones de mensajes no leídos que se reciben en el teléfono para que no resulte repetitivo.

Hasta el momento, al recibir un mensaje de WhatsApp y no se abre para leer y se lo borra de la pantalla del celular, al poco tiempo llega un segundo aviso y en la misma notificación era posible visualizar los mensajes que fueron leídos.

No obstante, con la siguiente actualización esto ya no sucederá, llegarán notificaciones del último mensaje que tienes sin leer, pero ya no mostrará los anteriores que no habías leído.