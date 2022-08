DISNEY SUPERA A NETFLIX POR PRIMERA VEZ EN SUSCRIPTORES

Walt Disney alcanzó un total de 221,1 millones suscriptores, de acuerdo al reporte del tercer trimestre que cerró en junio de este año. Con esa cifra, la plataforma digital supera por primera vez al gigante streaming Netflix, cuya cifra completa de suscriptores es de 220,67 millones. Cabe destacar que, los números de la compañía de entretenimiento hacen referencia a Disney+, ESPN y Hulu (incluida Live TV).



En total, las cifras que hicieron posible el nuevo récord de la empresa son 152 millones, de Disney+; 22,8 millones, de ESPN+; y unos 46,2 millones, que corresponden a Hulu y Live TV. Por otro lado, el grande de la “N” tuvo una inesperada pérdida de 200 mil suscriptores en los primeros tres meses de 2022, y el pronóstico indicaba que este número crecería hasta aproximadamente unos dos millones de cuentas dadas de baja.

La compañía también superó las expectativas de ingresos y ganancias, gracias a los sólidos resultados en su división de parques temáticos.

En tanto, las ganancias de audiencia de deportes en vivo ayudaron a impulsar su negocio de televisión.

Disney también anunció una nueva estructura de precios para respaldar su nuevo nivel con publicidad, que debutará el 8 de diciembre.

*En el futuro, Disney+ sin anuncios en EE.UU. costará US$ 10,99, frente a US$ 7,99 mensuales y Disney + con anuncios costará US$ 7,99 mensuales.

*El precio de la suscripción de Hulu sin anuncios también aumentará de US$12,99 a US$14,99 a partir del 10 de octubre. Hulu con anuncios aumentará de US$6,99 a US$7,99.

*Disney ya introdujo un aumento de precio para ESPN+ el mes pasado.