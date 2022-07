14 DE JULIO: DÍA DE LA VISIBILIDAD NO BINARIA

Este 14 de julio se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, en representación de las personas que no necesariamente se identifican con los géneros femenino o masculino.

Según indicó el sitio Fierce Femme, la fecha corresponde al punto intermedio entre el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en marzo, y el Día Internacional del Hombre, que tiene lugar en noviembre.

El Día Internacional de las Personas No Binarias se celebra cada año el 14 de julio y tiene como objetivo crear conciencia y organizarse en torno a los problemas que enfrentan las personas no binarias en todo el mundo. El día se celebró por primera vez en 2012. La fecha fue elegida por estar precisamente entre el Día Internacional del Hombre y el Día Internacional de la Mujer.

La mayoría de los países del mundo no reconocen el género no binario como legal, lo que significa que la mayoría de las personas no binarias todavía tienen un pasaporte de género e identificación oficial.​ Australia, Bangladés, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos,y Nueva Zelanda incluyen opciones de género no binario en sus pasaporte​ permiten a los residentes marcar su género con una 'X' en su licencia de conducir.

La Semana de Concientización No Binaria es la semana que comienza el domingo​ o el lunes​ anterior al Día Internacional de las Personas No Binarias el 14 de julio. Este es un período de concientización LGBTQ+ dedicado a aquellos que no encajan dentro del género binario tradicional,​ es decir, aquellos que no se identifican exclusivamente como hombre o mujer, o que pueden identificarse como hombre y mujer, o pueden caen fuera de estas categorías por completo.