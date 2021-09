WHATSAPP PERMITIRÁ OCULTAR LA HORA DE ÚLTIMA CONEXIÓN A CONTACTOS ESPECÍFICOS

Hasta el momento, las opciones de privacidad actuales de WhatsApp ofrecían tres posibilidades: compartir la hora de última conexión con todo el mundo, solo con los contactos o con nadie. El problema, para muchos, era que si elegían no compartir esa información tampoco podían ver la de sus contactos. “Si no muestras la hora de tu última vez conectado no podrás ver la hora de última vez conectado de los demás”, informa la aplicación.

Pero ahora el portal especializado WABetaInfo encontró una nueva configuración de privacidad en una versión en desarrollo de WhatsApp para iOS, con la que por primera vez los usuarios pueden elegir una cuarta opción: “todos mis contactos excepto”.

Esta nueva función permitirá a los usuarios elegir que todos sus contactos vean su hora de última conexión por defecto, pero hacer una excepción para contactos determinados, sin tener que ocultar esta información para todos. De esta forma podremos elegir que un jefe, padres o algún compañero de estudios o trabajo molesto sepa que estamos conectados... o que nos quedamos chateando hasta tarde.

Además de la opción para la hora de última conexión, la posibilidad de elegir excepciones entre los contactos se aplicará también a las opciones de privacidad de mostrar la imagen de perfil y la información de la descripción de usuario.