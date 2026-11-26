El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que las ventas en supermercados bajaron un 3% en septiembre en la comparación interanual y un 0,9% con respecto a agosto. Mientas que en los autoservicios mayoristas las ventas aumentaron 1% interanual y cayeron 0,5% intermensual.

El índice de ventas en ambos centros de compras acumula una caída de más de 2% en lo que va de 2026. Un desplome de 2,9% en supermercados y de 2,5% en mayoristas. El ticket promedio en el primer caso fue de $38.059 en septiembre y de $48.405 en el segundo caso.

En los supermercados, el medio de pago más elegido en el mismo periodo fue la tarjeta de crédito (40,7%), seguida por la tarjeta de débito (24,2%). Los artículos más vendidos correspondieron al grupo "Almacén" (28%).

El personal ocupado en ambos casos cayó respecto a septiembre del año anterior: los supermercados sufrieron una baja del 4,5% en un año y los mayoristas, una del 7,4%.