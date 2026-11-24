

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó los datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anunciando que, si bien la actividad económica anotó un alza mensual de 1,1% en septiembre, esto no pudo revertir el resultado ni evitar que la economía cayera en recesión técnica.

La recesión técnica es un dato estadístico al que llega una economía cuando la actividad registra dos trimestres consecutivos en baja, por lo que no es sinónimo de recesión económica, cuyo impacto es mayor.

Según los datos compartidos por el INDEC, la actividad económica retrocedió un 1,2% este septiembre en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que mostró una mejora de un 1,1% en la medición respecto del mes anterior.



Si se separa por sectores de la economía, solo 5 de los 15 sectores que conforman el indicador registraron subas en el mes de septiembre: Explotación de minas y canteras (11,1%); Electricidad, gas y agua (4%); Construcción (3,5%); Hoteles y restaurantes (3,4%); y Servicios sociales y de salud (0,7%).

Por otro lado, los rubros que registraron caídas: Pesca (-48,6%); Intermediación financiera (-11,5%); Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-2,2%); Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-2,2%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-2%); Industria manufacturera (-1,8%); Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,7%); Impuestos netos de subsidios (-1,3%); Transporte y comunicaciones (-0,7%); Servicios sociales y de salud (-0,7%); y Enseñanza (-0,5%).

La confirmación oficial del resultado trimestral llegará el próximo 16 de diciembre con la difusión del Producto Interno Bruto (PIB).