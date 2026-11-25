La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor, brinda recomendaciones para que los vecinos puedan aprovechar las ofertas del Black Friday y realizar compras de manera segura.

La jornada comercial se desarrollará este viernes 27 de noviembre y ofrecerá promociones, descuentos y distintas facilidades de pago en comercios y plataformas de venta online.

Ante el incremento de las operaciones comerciales durante este tipo de eventos, también pueden aumentar los intentos de estafa mediante páginas web falsas, perfiles apócrifos y mensajes fraudulentos. Por eso, es importante tomar algunas precauciones antes de concretar una compra.

Desde Defensa del Consumidor aconsejan:

Verificar que el sitio sea oficial: ingresar a los comercios adheridos desde sus páginas web y evitar enlaces recibidos por WhatsApp, SMS o redes sociales.

Comprobar la reputación del vendedor: revisar opiniones, calificaciones y trayectoria del comercio antes de comprar.

Asegurar una conexión protegida: verificar que la dirección del sitio comience con https:// y cuente con el candado de seguridad.

Leer las condiciones de venta: confirmar el precio final, los costos de envío, los plazos de entrega y las políticas de cambios y devoluciones.

Desconfiar de ofertas demasiado atractivas: los precios excesivamente bajos pueden ser una señal de estafa o de productos falsificados.

Guardar comprobantes: conservar capturas de pantalla, facturas y registros de cada operación para facilitar posibles reclamos.

No compartir datos sensibles: ninguna entidad está autorizada a solicitar claves, PIN, tokens o información bancaria a través de mensajes o llamadas.

La Municipalidad recuerda que, ante cualquier duda o inconveniente, los consumidores pueden acercarse a las oficinas de la Dirección General de Defensa del Consumidor, ubicadas en el Centro Cívico Municipal, de lunes a viernes, de 8 a 14 o comunicarse a través de WhatsApp al 3872542826.