La inflación mayorista se desaceleró del 3,4% en septiembre al 1,6% en octubre tras el freno en la escalada del petróleo, según informó este martes el INDEC. La moderación estuvo acompañada por un menor ritmo de aumento en los productos refinados del petróleo, que habían tenido un fuerte impacto en la medición anterior y volvieron a ser el rubro de mayor incidencia en el índice, aunque con una suba más acotada.

De esta manera, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento de 24,8% en los primeros diez meses del año y registró una variación interanual de 29,8%.

El indicador mide la evolución de los precios de los productos nacionales e importados que se comercializan en el mercado interno, incluidos los impuestos.