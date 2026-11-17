El sector bancario mantendrá en noviembre y diciembre el mecanismo de actualización salarial pactado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. Tras el nuevo ajuste, quienes ingresan a la actividad percibirán $2.683.718,55, entre el sueldo inicial y la participación en las ganancias.

El ingreso se integra por un salario inicial de $2.608.320,16 y un adicional de $75.398,39 correspondiente a la participación en las ganancias, vinculada al retorno sobre el patrimonio neto de las entidades, conocido como ROE.

La mejora alcanzará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. También comprende los conceptos remunerativos y no remunerativos, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

Con la actualización de octubre, los trabajadores bancarios acumulan un incremento de 26,3% en los primeros 10 meses de 2026, en comparación con los salarios vigentes en diciembre de 2025, según informó el gremio. De esta manera, las remuneraciones de los empleados del rubro evolucionan en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El sindicato indicó que el mecanismo de actualización continuará durante noviembre y diciembre, bajo el alcance previsto en los acuerdos salariales firmados hasta el momento.

Por otra parte, la Asociación Bancaria informó el valor inicial del bono por el Día del Bancario, que quedó establecido en $2.325.227,20. Ese monto tendrá actualizaciones mensuales hasta el momento de su cobro, previsto para noviembre de 2027.